نقطة ضعف لميسي؟ البرغوث يتغلب دائمًا على العقبات

بعد هدفه الذي أعاد برشلونة إلى صدارة الليجا بشكل مؤقت

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة لتجاوز ضيفه ريال سوسييداد بهدف نظيف، سجله من علامة الجزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق فقط.

وكانت ركلة الجزاء رقم 115 في مسيرة البرغوث سواء مع منتخب بلاده الأرجنتيني أو فريقه الكاتالوني.

وبنجاحه في تسجيل ركلة الجزاء التي أعادت البلو جرانا إلى صدارة الليجا ولو بشكل مؤقت، يكون قد رفع سجل أهدافه من علامة الجزاء لـ89 هدفًا، مقابل 26 ركلة ضائعة.

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ويظهر تحسن ليو في تنفيذ ركلات الجزاء منذ الموسم الماضي، بالتخلص من نسبة فشله في التنفيذ، والتي كانت تبلغ 20%، بمعدل ركلة ضائعة من أصل 5 محاولات.

وسجل الموسم الماضي ستة أهداف بهذه الكيفية، ولم يهدر سوى واحدة، وهو بالكاد ما يفعله هذا الموسم، بتسجيل أربع ركلات.

حتى ركلة الجزاء التي أهدرها أمام أليسون بكير في ودية الأرجنتين ضد البرازيل، نجح في متابعتها مرة أخرى في المرمى.

وحافظ ليو على مكانه في صدارة هدافي الليجا برصيد 19 هدفًا من مشاركته في 22 مباراة، متقدمًا بستة أهداف على أقرب مطارديه كريم بنزيما.

الجدير بالذكر أن برشلونة تغلب على أحزان هزيمته في الكلاسيكو بهدفين نظيفين، بالفوز على ضيفه الباسكي، ليرفع رصيده لـ58 نقطة، على بعد نقطتين من ريال مدريد قبل مباراته خارج قواعده مع ريال بيتيس.