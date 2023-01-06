الكرة الإيطالي تبكي رحيل نجمين كبار في ظرف أيام

لا يوجد شخص على وجه الأرض الآن يعيش حزناً كمدرب إيطاليا روبرتو مانشيني الذي فقد صديقين من الأعز والأقرب له على المستوى الشخصي والرياضي.

رحل سينيشا ميهايلوفيتش في ديسمبر الماضي بعد صراع مرير مع سرطان الدم، الأمر الذي كان بمثابة الصدمة لعالم الكرة، وبالتحديد لمدرب الأتزوري الذي ارتبط بعلاقة دامت لسنوات طويلة، سواء كزملاء في الملعب أو العمل سوياً في الأجهزة الفنية، وصداقة قوية خارجه ارتبط بها الإيطالي والصربي.

"اليوم الذي لم أكن أتمنى أن أعيشه أبداً، فقدت صديقاً تشاركت معه 30 عاماً من حياتي، سواء داخل أو خارج الملعب"، هكذا ودع مانشيني صديقه العزيز عقب أنباء وفاته، ولكن المرض ضرب من جديد مانشيني وحرمه من صديق جديد.

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رحل أيضاً فيالي بعد صراع مرير مع السرطان جعله يتوقف عن أداء مهامه في الجهاز الفني لمانشيني، ويوقف رحلة صداقة أخرى امتدت منذ ثنائية اللاعبين الشهيرة في سامبدوريا بنهاية القرن الماضي، والتي قادته لتتويج بالسيري آ ونهائي دوري أبطال، وأصبحت من الأشهر في تاريخ اللعبة بالبلاد.

قبل أسابيع قليلة، خرج مانشيني في حوار صحفي تحدث فيه عن "أخيه" فيالي وأبدى فخره بتزامن مشوارهما الكروي، وختمه برسالة أنه ينتظره أن يعود سريعاً، ولكن فيالي رحل كما رحل ميهايلوفيتش ليتركا مانشيني وحيداً وحزيناً دون أقرب الأصدقاء.