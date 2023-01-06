رحيل عملاق آخر .. وفاة جيانلوكا فيالي

أسطورة إيطاليا يرحل بعد صراع مع المرض

رحل أسطورة إيطاليا جيانلوكا فيالي عن عالمنا صباح الجمعة بعد صراع مع المرض الخبيث السرطان في السنوات الماضية.

نجم سامبدوريا ويوفنتوس السابق عانى مؤخراً من مرض سرطان البنكرياس الذي تغلب عليه في مرة أولى عام 2018.

وأعلن النجم الراحل قبل أسابيع عن تجدد المرض وابتعاده عن الحياة العامة ومنصبه بالمنتخب الإيطالي بسبب حالته الصحية.

فيالي كانت من أبرز الوجوه ضمن الأتزوري الذي تُوج بطلاً لأمم أوروبا 2020 الصيف قبل الماضي كمدير إداري للجهاز الفني لروبرتو مانشيني.

وتأتي وفاة فيالي بعد أيام قليلة من رحيل أيضاً سينيسا ميهايلوفيتش، النجم الصربي، والأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع أيضاً مع السرطان.