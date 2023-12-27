بعد موقفهما مع رونالدو .. "نجما الاتحاد يعانيان من متلازمة ستوكهولم!"

متلازمة غريبة يعاني منها لاعبا الاتحاد!

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أثار نجوم نادي الاتحاد الجدل، بعد موقفهما مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عقب خسارة الكلاسيكو الأخير، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وخسر الاتحاد على يد النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الإعلامي أحمد الكاموخ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، ينتقد فيها تصرف الثنائي فابينيو وإيجور كورونادو، عقب نهاية الكلاسيكو.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "متلازمة ستوكهولم هي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف مع عدوه أو من أساء إليه، مثال على ذلك، ذهاب كورونادو وفابينيو لاعبا الاتحاد إلى غرفة ملابس النصر، لالتقاط صور مع رونالدو الذي فاز عليهم بخماسية".

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وأضاف: "ترديد جمهور الهلال كلمة ميسي بوجه رونالدو، بالرغم من أنه (سحب عليهم)، بالعامية".

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