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فيديو | بعد الخسارة بخماسية .. نجم الاتحاد يذهب إلى غرفة ملابس النصر ويفاجئ رونالدو

أحمد فرهود
Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
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ماذا فعل نجم الاتحاد بعد الخسارة أمام النصر؟

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بعد إطلاق صافرة نهاية كلاسيكو المملكة مباشرة، ذهب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى "غرفة ملابس" النصر.

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الاتحاد سقط بخماسية مقابل اثنين أمام النصر، مساء يوم الثلاثاء، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، ذهب البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب العميد الاتحادي، بصحبة أطفاله ومواطنه فابينيو، إلى غرفة ملابس قلعة العالمي.

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الصحيفة كشفت عن أن كورونادو وأطفاله، حرصوا على التقاط صورة مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ للذكرى.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل هدفين، في شباك الاتحاد؛ ليعتلي صدارة هدافي العالم في 2023، برصيد 53 هدفًا، متفوقًا على الثنائي الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

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