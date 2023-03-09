بعد مباراتين فقط .. يوفنتوس يستبعد بول بوجبا من مواجهة فرايبورج في الدوري الأوروبي!

يوفنتوس قرر استبعاد بوجبا من مواجهة فرايبورج في الدوري الأوروبي لأسباب تأديبية.

في مفاجأة من العيار الثقيل، شهدت قائمة نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة فرايبورج الألماني في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي غياب الفرنسي بول بوجبا نجم خط الوسط لأسباب تأديبية.

وقرر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس استبعاد بوجبا من قائمة الفريق، بعد أسبوعين فقط من تعافيه من الإصابة التي أبعدته منذ بداية الموسم.

مصادر النسخة الإيطالية من "GOAL" تؤكد أن السبب في الاستبعاد تأديبي بحت، وذلك لأن بوجبا تأخر عن الوصول إلى تدريبات تدريبات الفريق يوم الأربعاء وخرق قواعد النادي.

ومن المنتظر أن يعتمد أليجري على خيارات أخرى في خط الوسط أمام فرايبورج، في مباراة هامة للغاية بالنسبة إلى يوفنتوس مساء الخميس.

بوجبا عاد إلى الملعب للمرة الأولى هذا الموسم في مواجهة الديربي ضد تورينو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي حيث لعب بديلًا، ثم خاض مواجهة روما في الجولة التالية كبديل أيضًا.

وسيحاول يوفنتوس جاهدًا الظفر بلقب بطولة الدوري الأوروبي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة وأن "البيانكونيري" يعاني محليًا بعد خصم 15 نقطة من رصيده، مما يعرضه لخطر الغيابات عن المنافسات الأوروبية في الموسم القادم.