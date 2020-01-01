بعد فان دايك وأرنولد .. إصابة جوميز تزيد كوارث ليفربول

ليفربول بدفاع هش بعدما فقد فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد وجو جوميز

تعرض نجم ليفربول جو جوميز لإصابة خطيرة وفقًا للمصادر الصحفية وذلك أثناء تدريباته مع المنتخب الإنجليزي.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لاستضافة نظيره الأيرلندي مساء الغد في مباراة دولية ودية قبل أيام من مباراته أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وأثناء تدريبات المنتخب الإنجليزي تعرض جو جوميز لإصابة قالت شبكة سكاي سبورتس إنها خطيرة دون الإفصاح عن تفاصيلها.

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جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قال: "لا يمكنني إخباركم ما هو حجم إصابة جوميز لأنه لم يجرِ أي فحوصات طبية حتى الآن".

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ليفربول في الوقت الحالي يدرس تقديم طلب للبريميرليج من أجل ضم مدافع قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد إصابة جوميز.

ويعاني ليفربول من العديد من الإصابات خاصة على مستوى دفاعه حيث تعرض مدافعه الأفضل فيرجيل فان دايك لقطع في أربطة الركبة ثم أصيب بديلة فابينيو والظهير الأيمن ألكسندر أرنولد.

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وبغياب جو جوميز أيضًا والذي من المتوقع أن يمتد لفترة طويلة سيضطر يورجن كلوب للرهان على الشباب في حال لم يوافق البريميرليج على طلبهم بضم مدافع آخر.