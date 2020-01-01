رئيس الدوري الإنجليزي يرد على هجوم كلوب بسبب التبديلات

المدرب الألماني اشتكى من إلغاء التبديلات الخمسة

أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي، أنه من غير المرجح تغيير موقف اللجنة المنظمة للبطولة تجاه خاصية التبديلات الخمسة.

يورجن كلوب مدرب ليفربول خرج مؤخرًا للهجوم على نظام البطولة في الموسم الجديد تزامنًا مع أزمة كورونا، بعد رفض تمديد فترة العمل بالتبديلات الخمسة في المسابقة، لمواجهة الإرهاق البدني للاعبين.

واستشهد المدرب الألماني، بقيام الدوريات الأخرى على مستوى أوروبا، بتطبيق هذا النظام، بسبب ازدحام المباريات الناتج عن تأخر انطلاق الموسم.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق قال ريتشارد ماسترز:"هناك حجة أن طرح نظام التبديلات الخمسة يتسبب في تغيير التوازن التنافسي لكرة القدم، وأرى هذه الحجة متوازنة بصورة كبيرة".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف:"لقد حصلنا على صوتين على مستوى الأندية، وكلاهما يدعم بشكل قاطع النظام القديم الذي يعتمد على 3 تبديلات، باعتباره أحد العناصر التاريخية للعبة".

وتابع:"الأمر تسبب في حالة من الإحباط لدى البعض، مثل يورجن كلوب وبيب جوارديولا، بسبب ازدحام الجدول ومشاركتهما في دوري أبطال أوروبا، لذلك هناك مشكلة حقيقية وناقشناها بإسهاب، ولكني لا أتوقع أن يتغير منظورنا في المستقبل".

إقرأ أيضًا .. كلوب ممتعض بسبب رابطة الدوري الإنجليزي ويطالب بالتغيير

يذكر أن الموسم الحالي شهد العديد من الإصابات في الدوري الإنجليزي، كان آخرها فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وزميله الإنجليزي الشاب ترنت آرنولد.