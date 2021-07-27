بعد اهتمام ريال مدريد.. برشلونة يقترب من تحصين نجمه الشاب

إيلاش موريبا يقترب من توقيع عقد جديد مع برشلونة رغم رغبة ريال مدريد في ضمه.

تسود حالة من التفاؤل لدى نادي برشلونة الإسباني في إمكانية استمرار نجمه الشاب إيلاش موريبا مع الفريق خلال المواسم المقبلة، بعدما ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد.

عقد موريبا مع برشلونة ينتهي في يونيو 2022، وهو ما يعني إمكانية رحيل اللاعب الشاب بالمجان في نهاية موسم 2021-2022، وفقدان النادي الكتالوني لأحد أبرز نجوم أكاديمية "لا ماسيا" في السنوات الأخيرة.

ماذا فعل برشلونة لإرغام موريبا على التجديد؟

عندما خرجت التقارير التي تؤكد رغبة ريال مدريد في ضم موريبا، قررت إدارة برشلونة تجميد اللاعب وعدم خوضه لتدريبات الفريق الأول التحضيرية للموسم الجديد، كما قررت أن يتدرب مع الفريق الرديف لكن دون أن يلعب أي مباراة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت على رغبة موريبا في الاستمرار مع برشلونة، وأن الموقف والمفاوضات بين الطرفين تتحسن بشكل واضح مؤخرًا، لكن يبقى السؤال متى سيتم التوصل لاتفاق نهائي؟

ويرغب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة في ضم موريبا خلال رحلة الفريق إلى ألمانيا للاستعداد للموسم الجديد، والتي تسافر ظهر الأربعاء، حيث تستمر هذه الرحلة حتى الثالث من أغسطس.

ما هي خطوة برشلونة القادمة مع موريبا؟

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة لا يرغب في الانتظار طويلًا ويبحث عن اتفاق واضح وصريح مع إيلاش موريبا، بعدما تسبب طول فترة المفاوضات في ابتعاده عن فترة التحضير مع الفريق الأول.

والهدف الأساسي الآن هو أن يتواجد موريبا على الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا وتحديدًا إلى مدينة دوناوشينجن، حيث تستمر تحضيرات برشلونة لمدة أسبوع.

وأوضحت مصادر من داخل برشلونة للصحيفة الإسبانية أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا، حيث يواصل النادي العمل والتفاوض مع وكلاء اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق، وأن هناك بعض بوادر الأمل حاليًا.

ما هو موقف موريبا من مفاوضات التجديد مع برشلونة؟

يعرف موريبا جيدًا أن برشلونة يحبه، ويقدر اللاعب الجهود المبذولة من النادي لإبقائه في ملعب "كامب نو".

إلا أن موريبا لا يقضي وقتًا ممتعًا، لأنه يشعر أن مدة المفاوضات طالت أكثر مما ينبغي ويعاني من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث لا يستطيع اللعب مع الفريق وهو أكثر ما يريده حاليًا.

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