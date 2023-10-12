قضية جديدة تهز الكرة الإيطالية

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقًا مع ثنائي منتخب الأتزوري ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو لاعبي نيوكاسل وأستون فيلا على الترتيب بشأن ما قيل إنه "قضية مراهنات غير شرعية".

وتحدث لاعبا نيوكاسل وأستون فيلا إلى شرطة تورينو برفقة رئيس وفد المنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون: وكلاهما الآن قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في تورينو.

وقال بيان صادر عن الاتحاد: "يعلن الاتحاد أنه في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، أرسل مكتب المدعي العام في تورينو وثائق التحقيق للاعبين ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو، اللذين يتدربان حاليًا مع المنتخب الوطني في المركز الفني الفيدرالي في كوفرسيانو".

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وبعد المقابلة مع الشرطة، سيغيب كل من تونالي وزنيولو عن مباراتي مالطا وإنجلترا المقررتين يومي 14 و17 أكتوبر على التوالي. وأعلن الاتحاد نفسه ذلك.

وأضاف البيان: "بغض النظر عن طبيعة الأفعال، واعتقادًا بأن اللاعبين في هذه الحالة ليسا في الحالة اللازمة لمواجهة الالتزامات المقررة في الأيام القليلة المقبلة، فقد قرر الاتحاد أيضًا لحمايتهما، السماح لهما بالعودة إلى نادييهما".

يأتي هذا في أعقاب تفجر قضية شبيهة في إيطاليا تجاه اللاعب نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس، ولم يتم الإعلان رسميًا ما إذا كانت القضية هي نفسها أم لا، لكن يبدو أن الأمر وثيق الصلة بحادث فاجيولي، نظرًأ لأن شرطة تورينو هي التي تحقق في الواقعتين.