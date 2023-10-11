بعد أزمة بوجبا.. كارثة جديدة في يوفنتوس!

البيانكونيري لا يفيق من المشكلات

بعد المشكلة التي ضربت يوفنتوس في لاعب خط وسطه بول بوجبا الذي ثبت تعاطيه لمنشطات محظورة، استيقظ البيانكونيري على مشكلة جديدة تخص لاعبا جديدا في خط الوسط لديه وهو نيكولو فاجيولي.

صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية ذكرت أن فاجيولي متهم بالدخول في عمليات مراهنة محظورة دون تصريح.

وأكدت الصحيفة مثول اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أمام سلطات التحقيق في تورينو لفحص هذه الاتهامات.

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ويوجد فاجيولي في دائرة الاتهامات رفقة مراهنين آخرين، وعلى ألعاب مختلفة وليست فقط كرة القدم.

وينص القانون الرياضي الدولي على حظر قيام أي رياضي بأي عمليات مراهنة على الإطلاق نظرا لأن ذلك يخل بمبدأ الشفافية ويفتح الباب لتضارب المصالح.