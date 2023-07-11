بعد غلق الأهلي أبوابه .. العراق تفاجئ عمر السومة

العقيد لا يزال صفقة حائرة!

بأي قميص سنرى المهاجم السوري عمر السومة في الموسم المقبل؟ حتى الآن الإجابة غير معلومة، لكن يومًا تلو الآخر تزداد العروض المقدمة له.

بالأمس، تحدثت التقارير عن منافسة بين الفتح السعودي والعربي القطري للظفر بخدمات العقيد، والليلة نتحدث عن عرض جديد، كُشف عنه رسميًا.

حيدر مقصود؛ مدير المركز الإعلامي في نادي الطلبة العراقي، أعلن بشكل رسمي عزم ناديه التحرك في اتجاه المهاجم السوري.

وقال مقصود، خلال تصريحاته لبرنامج "القشاش": "نبحث عن لاعبين محترفين كعمر السومة، سمعنا إنه سيرحل من الأهلي، قدر نتحرك عليه أيضًا، سنتحرك تجاه كل اللاعبين المميزين، فجميعهم ضمن القائمة المطلوب التعاقد معهم، لمَ لا؟، السومة ليس ببعيد عن نادي الطلبة".

يذكر أن عقد السومة يمتد مع الأهلي لنهاية الموسم المقبل 2023-2024م، لكن هناك رغبة في التخلص منه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل عدم الحاجة الفنية له والبحث عن صفقات عالمية تدعم الفريق.