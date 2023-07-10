الأهلي يريد التخلص منه .. عمر السومة على رادار فريق سعودي مفاجئ!

هل يوافق عمر السومة على هذا الفريق؟!

دخل نادٍ سعودي مفاجئ، في صراع التعاقد مع النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

السومة يرتبط بعقد مع النادي الأهلي، حتى 30 يونيو 2024؛ إلا أن التقارير المحلية الأخيرة، تؤكد على رغبة الإدارة، في التخلص منه، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن دخول نادي الفتح، في منافسة شرسة مع العربي القطري؛ لشراء عقد المهاجم السوري، من الأهلي.

وشبكة قنوات "الكأس القطرية" كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على عدم تقديم العربي، عرضًا رسميًا إلى الراقي - حتى الآن -، للتعاقد مع السومة؛ على الرغم من الاهتمام الكبير بضمه.

جدير بالذكر أن عمر السومة "34 سنة"، لعب في صفوف العملاق القطري، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، على سبيل الإعارة، حيث نجح في استعادة مستواه، بشكل كبير.