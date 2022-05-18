بعد ظهور جارديم معه .. لاعب الهلال السابق يشكك في نوايا بتال القوس: سقوط مريع!

هاجم فهد المفيريج؛ لاعب الهلال السعودي السابق، الإعلامي الرياضي بتال القوس؛ مقدم برنامج "في المرمى"، بعد استضافته للبرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق للزعيم، متسائلًا عن سبب الاستضافة في هذا التوقيت.

جارديم وضع الهلال في موقف صعب:

في فبراير الماضي، أعلنت إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، إقالة المدرب البرتغالي، بعد تراجع نتائج الفريق وأدائه، والتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز بدلًا منه.

جارديم قاد الزعيم لمدة ثمانية أشهر فقط، منذ يونيو 2021، خاض خلالها الفريق 26 مباراة، فاز 15 منها، وتعادل في سبع، وخسر أربعة لقاءات أخرى.

وحقق الأزرق مع صاحب الـ47 عامًا لقبي دوري أبطال آسيا 2021، وكأس السوبر السعودي 2021.

لكن حتى يومنا هذا، يحمل جمهور الهلال جارديم مسؤولية احتمالية ضياع لقب الدوري المحلي من الفريق، في ظل خسارة نقاط أمام فرق مؤخرة جدول الترتيب.

الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة.

ومن المنتظر أن يقام كلاسيكو الدور الثاني بين الهلال والاتحاد، في 23 من مايو الجاري، بعدما تم تأجيله، نظرًا للحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد؛ رئيس دولة الإمارات.

لاعب الهلال السابق يشكك في نوايا بتال القوس:

في حلقة الأمس من برنامج "في المرمى" استضاف بتال القوس، جارديم للحديث عن فترته مع الهلال، مشكلاته مع عدد من اللاعبين، والصعوبات التي واجهها بالنادي. (طالع تفاصيل الحوار)

لكن يبدو أن أسئلة بتال لم تعجب المفيريج، ليخرج واصفًا الحوار بأنه سقطة في تاريخ الإعلامي، مستغربًا استضافة مدرب سابق للهلال محل جدل، قبل نهائي كأس الملك.

وكتب المفيريج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سقوط جديد ومريع لبتال القوس في لقائه مع جارديم في اختيار الوقت قبل النهائي ومحاولته في اخذ تصاريح من جارديم قد تسئ للهلال".

وأضاف: "لكن تعامل الهلال مع جارديم باعتقادي جعل بتال يسمع من جارديم مالا يرغب نقول هاردلك ايها الاعلامي ونتساءل ماالفائده من هذا اللقاء بهذا التوقيت!!!!!!!".

سقوط جديد ومريع لبتال القوس في لقائه مع جارديم في اختيار الوقت قبل النهائي ومحاولته في اخذ تصاريح من جارديم قد تسئ للهلال ولكن تعامل الهلال مع جارديم باعتقادي جعل بتال يسمع من جارديم مالا يرغب نقول هاردلك ايها الاعلامي ونتساءل ماالفائده من هذا اللقاء بهذا التوقيت!!!!!!! pic.twitter.com/jaVMv1ewxn — فهد المفيريج (@fahdmufirij) May 17, 2022

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء، غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضًا..

خطاب يحرج الهلال قبل نهائي كأس الملك!

لم يحقق شيئًا؟ .. النصر الأسد الذي يُبطل منافسوه مفعول انتصاراته

الرسام والمايسترو ومهاجم السعودية .. قلائل لا يتأثرون بالجلوس على مقاعد البدلاء