الأهلي والزمالك والهلال والسد سبقوه.. ليفركوزن ليس الأول في سلسلة دوري اللا هزيمة!

قائمة عظماء كرة القدم!

حصد باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني لكرة القدم في موسم تاريخي قدم خلاله مستويات هائلة، تكللت بعدم تعرضه للهزيمة في جميع المسابقات.

وأصبح ليفركوزن أول ناد يحقق دوري اللا هزيمة طوال تاريخ البوندسليجا، وهو إنجاز عجز بايرن ميونخ عن تحقيقه مطلقًا رعم تتويجه باللقب 32 مرة، إذ كانت أفضل أرقامه حين تلقى هزيمة واحدة في موسمي (1986- 1987) و(2012- 2013).

وسبق وحصد آرسنال دوري اللا هزيمة في إنجاز فريد بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، بينما لم يتمكن أي فريق في الدوريين الإسباني والفرنسي من بلوغ هذا المجد الاستثنائي.

ويستعرض "جول" في هذا التقرير، أبرز أندية العالم تحقيقًا للقب دوري اللا هزيمة، والمخلدين في صفحة العظماء بتاريخ كرة القدم: