خطاب يحرج الهلال قبل نهائي كأس الملك!

في الوقت الذي يترقب به الجميع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيكون حاضرًا به ولي العهد محمد بن سلمان لتسليم الكأس للبطل لأول مرة في التاريخ، خرج التنافس عليه خارج المستطيل الأخضر، وأصبح التنافس على مدى شعبية الهلال في مدينة جدة.

المباراة تقام بين الهلال والفيحاء، بعد غدٍ الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

الزعيم وصل للنهائي بعد التغلب على الشباب في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما صعد الفيحاء على حساب الاتحاد بالفوز بهدف نظيف.

خطاب يحرج الهلال:

الإعلام الهلالي يتحدث حاليًا عن شعبية كبيرة للزعيم في الغربية، التي تضم قطبي جدة؛ الاتحاد والأهلي، مؤكدين أن نهائي الكأس سيثبت على أرض الواقع حجم هذه الشعبية.

لكن في الوقت نفسه، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطاب يحرج الهلاليين، يظهر به مدى حشد طلاب المدارس لحضور تلك المباراة.

لم يتسن لنا التأكد من مدى صحة الخطاب من عدمه، لكن انتشر بشكل واسع تعميم موقع من وزارة التعليم موجه لجميع مدارس المكتب الثانوية الحكومية والأهلية، لحضور عدد من طلاب المرحلة الثانوية للنهائي.

وطالبت الوزارة من كل مدرسة إرسال أسماء 40 طالبًا بعد أخذ موافقة أولياء أمورهم على حضور المباراة، بجانب إعداد بيان بأسماء المعلمين المرافقين للطلاب.

هذا الخطاب استخدمه منافسو الهلال، للتأكيد على أن من سيحضر المباراة ما هو إلا حشد من المدارس، وليس دليلًا قاطعًا على الشعبية الكاسحة للزعيم في الغربية.

التجهيز لكذبة الهلاليين بأنه الاكثر شعبيه في الغربية .!



دعوات لطلاب الثانوية العامة لحضور مباراة نهائي كأس الملك بين #الهلال والفيحاء ‼️#نهايي_كاس_الملك pic.twitter.com/84d6xjZOB2 — إبراهيم الهلالي (@Ibrahemalhilaly) May 17, 2022

يذكر أن الهلال توج باللقب تسع مرات من قبل، كان آخرها عام 2020، فيما لم يحصد الفيحاء اللقب قط.

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