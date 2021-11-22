بعد طرده من نيوكاسل .. بروس مهتم بتدريب مانشستر!

في مفاجأة من العيار الثقيل، يبدو أن ستيف بروس مدرب نيوكاسل السابق، يرغب في أن يتولى منصب المدرب المؤقت في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد قرر إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق يوم الأحد، في أعقاب الخسارة أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، وكانت هذه الهزيمة الخامسة في آخر سبع مباريات من البطولة.

وقرر مانشستر يونايتد أن يتولى مايكل كاريك مهمة تدريب الفريق بصورة مؤقتة خلال المباريات القليلة القادمة، قبل تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

لماذا يرغب بروس في تدريب يونايتد؟

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن بروس، مدافع مانشستر يونايتد السابق، مهتم للغاية بتولي المنصب الشاغر مؤقتًا في "أولد ترافورد".

وتمت إقالة بروس من تدريب نادي نيوكاسل الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.

ويعتقد بروس أنه قادر على أن يساعد في استقرار غرفة الملابس في مانشستر يونايتد، بعد التوتر الذي ساد الأجواء مؤخرًا.

ماذا قدم بروس مع مانشستر يونايتد؟

وقضى بروس تسعة مواسم مع مانشستر يونايتد كلاعب، وكان قطعة أساسية من نجاح الفترة الأولى للسير أليكس فيرجسون مع الفريق.

وتمكن مانشستر يونايتد خلال تلك الفترة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مغادرته "أولد ترافورد" في صيف 1996.

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