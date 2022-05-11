بعد ضياع هالاند .. ريال مدريد مهتم بموهبة أخرى من دورتموند!

فقد نادي ريال مدريد الإسباني، أحد أهم أهدافه في سوق الانتقالات، وهو المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وقرر المهاجم الشاب حسم مستقبله مبكرًا قبل بداية الميركاتو الصيفي، لينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو.

والآن قرر ريال التوجه نحو هدف آخر وهو اللاعب الشاب يوسف موكوكو أحد أهم المواهب في الدوري الألماني.

ما هي خطة ريال مدريد لضم موكوكو؟

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قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ريال مهتم بضم المهاجم البالغ من العمر 17 سنة تمهيدًا لضمه الموسم القادم.

وأكدت أن دورتموند لا يميل إلى تجديد عقده الذي ينتهي في 2023، لذلك يطمح النادي الإسباني في انتهاز الفرصة.

ومن المقرر أن يصل سعر اللاعب إلى حوالي 20 مليون يورو، وهي القيمة التي قد لا يجد ريال مشكلة في دفعها.

من هو يوسف موكوكو؟

اللاعب الشاب ولد في الكاميرون ولكنه مواطن ألماني، وكان أصغر لاعب يشارك لأول مرة في الدوري الألماني، حيث كان عمره وقتها 16 سنة ويوم واحد.

وكانت مسيرته مذهلة في المراحل السنية المختلفة مع دورتموند، وكان متوقعًا منه الكثير مع الفريق الأول، لكن الإصابات قللت نوعًا ما من ظهوره.

ومن المتوقع أن تقل حظوظه في المشاركة الفترة المقبلة بفريق المدرب ماركو روز، بعد تعاقد دورتموند مع النجم الشاب كريم أديمي.

ولعب موكوكو 25 مباراة مع فريق دورتموند تحت 19 سنة وسجل 47 هدفًا، وخاض 56 مباراة مع فريق تحت 17 سنة وأحرز 90 هدفًا.

وأما مع الفريق الأول فقد لعب المهاجم الشاب 36 مباراة وسجل 4 أهداف مع الفريق الألماني بمختلف المناسبات.

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