وداعًا للأعذار وأهلًا بحلم الأبطال.. هالاند ليس مجرد صفقة لجوارديولا!

64 - Erling Haaland has the best minutes per goal ratio in UEFA Champions League history, scoring every 64 minutes on average (min. 15 goals):



64 - Erling Haaland

102 - Mario Gomez

102 - Roberto Soldado

104 - Lionel Messi

104 - Harry Kane



