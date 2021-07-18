بعد سنوات المعاناة في برشلونة.. كوتينيو يعود إلى ليفربول

عاد كوتينيو من الإصابة، والحديث عن رحيله أصبح محتمل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية عودة لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو إلى فريقة السابق، ليفربول الإنجليزي.

وشارك البرازيلي في تدريبات الفريق أمس ضمن الفترة التحضيرية بعد فترة طويلة من الغياب إثر عملية جراحية في الركبة.

ما الذي جاء في التقارير الصحفية؟

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن في حين أن إدارة برشلونة تسعى لبيع اللاعب للتخلص من راتبه المرتفع وتخفيض فواتير الرواتب، تم نشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" في مطعم واقع بمدينة ليفربول مع كوتينيو بتعليق: "لا أستطيع الانتظار للترحيب بك من جديد وبناء لحظات رائعة معك مرة آخرى".

وكان رحيل كوتينيو أثناء إصابته أمر شبه مستحيل، في ظل غياب العروض وعدم رغبة أي فريق في ضم لاعب مصاب لكن مع عودته يصبح الأمر أكثر سهولة.

ويذكر أن كوتينيو رفقة صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش يعدوا ضمن الأسماء المطلوب رحيلها في الصيف الجاري من أجل تخفيض النفقات.

ما هي الفرق المهتمة باللاعب؟

كانت هناك تكهنات في الأيام الأخيرة حول عودة كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ضمن الفريق المهتمة كانت ليفربول وإيفرتون وولفرهامبتون.

وأكدت "سبورت" أن صانع الألعاب البرازيلي سيقبل العودة إلى ليفربول، فاللاعب لديه بالفعل ذكريات كثيرة على ملعب أنفيلد.

وجدير بالذكر أن كوتينيو غادر صفوف ليفربول في شتاء 2018 وانتقل إلى برشلونة، لكن مع تعدد إصاباته، تذبذب مستواه ولم يظهر بالشكل المتوقع مع الفريق الكتالوني حتى اضطر النادي إلى رحيله على سبيل الإعارة لموسم إلى بايرن ميونخ، قدم خلالها مستويات رائعة ثم طلب برشلونة بعودة اللاعب مرة آخرى.

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