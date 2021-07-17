رغم جهود رايولا .. لماذا تراجع برشلونة عن فكرة ضم دوناروما؟

كان دوناروما قريبًا في فترة ما من اللعب بقميص برشلونة قبل أن يتراجع "البلوجرانا" عن الفكرة.

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء بتقديم حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، كأحدث اللاعبين المنضمين إلى ملعب حديقة الأمراء بعد أيام قليلة من فوزه بلقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" رفقة منتخب إيطاليا.

انتقال دوناروما إلى باريس سان جيرمان جاء بصفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع نادي ميلان الإيطالي، ليواصل بذلك النادي الباريسي عمله المميز للغاية في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء انتقال دوناروما إلى باريس سان جيرمان، بعدما قام وكيل أعماله مينو رايولا في البداية بعرضه على نصف أندية أوروبا، ومن بينها بالطبع برشلونة الإسباني.

ويمتلك رايولا علاقة مميزة مع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وكان الأخير يدرك أنها صفقة هائلة، خاصة وأن عمر دوناروما 22 عامًا، وسيصل إلى النادي الكتالوني في صفقة مجانية.

لماذا تراجع برشلونة عن فكرة ضم دوناروما؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت السبب الذي دفع برشلونة للتراجع عن فكرة ضم دوناروما، حيث طلب رايولا حصول اللاعب على 12 مليون يورو خالية من الضرائب.

كان رد برشلونة الرفض القاطع لهذه الفكرة، خاصة وأن النادي منغمس في خطة لخفض رواتب جميع لاعبي الفريق، لدرجة أن ميسي وافق على تخفيض راتبه إلى النصف قبل التوقيع على عقد جديد.

لكن رايولا قدم خيارًا آخر إلى إدارة برشلونة، يتمثل في قبول دوناروما بالحصول على راتب منخفض للغاية في الموسم الأول له بقميص النادي الكتالوني، على أن يتقاضى 24 مليون يورو صافية فورًا في الموسم الثاني.

ومن الواضح أنه بعد الاقتراح الأخير فقد قرر برشلونة ألا يمضي قدمًا في خطة التعاقد مع دوناروما، رغم أن رايولا كان حريصًا بالفعل على إتمام الصفقة، لكنه وضع مصلحة موكله أولًا، حيث أن المطالب المادية العالية للحارس، بما في ذلك مكافأة الانتقال والجوانب الرياضية، كل ذلك كان سيثقل كاهل خزينة برشلونة التي تعاني في الأساس.

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