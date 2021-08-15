بعد رحيله، قصة تكريم جيرد مولر لميسي في متحف بايرن ميونخ

رحل جيرد مولر لكنه ترك ذكرى قصته الجميلة مع ميسي داخل جدران متحف بايرن ميونخ.

أعلن نادي بايرن ميونخ عن رحيل أسطورته جيرد مولر عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر موقعه الإلكتروني، قدم من خلاله النعي في مولر الذي توفي صباح اليوم الأحد.

تاريخ مولر الكبير مع نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا يتحدث عن نفسه، حيث سجل 566 هدفًا في 607 مباراة للفريق البافاري.

بينما لا يزال هو الهداف التاريخي للدوري الألماني، بواقع 365 هدفًا، بجانب تحقيقه لقب الهداف لسبع مرات في تاريخ البطولة.

أما مع منتخب ألمانيا فيملك 68 هدفًا في 62 مباراة، وهو معدل يزيد عن هدف كل مباراة بقليل، ولا يحققه الكثير من النجوم.

كما قلنا، تاريخ مولر مع ألمانيا أو بايرن ميونخ يتحدث عن نفسه، ولسنا في حاجة لاستعراض المزيد حتى نبرهن عن أحقيته في مكانته التاريخية.

منافسة ميسي

لكننا هنا لنتحدث عن قصة مختلفة تمامًا تتعلق بالأرجنتيني ليونيل ميسي وبعلاقته بمولر الذي كان أحد أنداده بالرغم من فارق العمر الكبير بينهما.

في عام 2012 أخذ الأرجنتيني ليونيل ميسي على عاتقه هم تحطيم أحد أصعب الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم.

ميسي أراد أن يكون أكثر من سجل أهدافًا في عام ميلادي واحد، وهو الرقم الذي كان يحمله جيرد مولر على مدى أربعة عقود وحده دون منافسة.

مولر كان أكثر من سجل في عام ميلادي واحد بواقع 85 هدفًا، قبل أن يصل ميسي للرقم 84 بحلول شهر ديسمبر من عام 2012 ليكون أمامه فرصة 30 يومًا لكسر رقم الألماني الصامد.

وجاء موعد كسر الرقم في مواجهة ريال بيتيس، حيث سجل الأرجنتيني وفاز برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

رد مولر

بعد أن نجح ميسي في تحطيم رقمه خرج جيرد مولر ليهنئ الأرجنتيني على الرقم القياسي الجديد الذي سيظل مسجلًا باسمه لسنوات طويلة على الأرجح.

وقال مولر في تصريحات لـ "سبورت1": "لقد كان الرقم القياسي يخصني لمدة 40 عامًا، والآن تحطم على يد أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "ميسي رائع ومذهل، سعدت بتحطيمه لذلك الرقم بعد كل تلك السنوات، عيبه الوحيد أنه لا يلعب لبايرن ميونخ".

اعتراف ميسي!

في المقابل قام ليونيل ميسي بتوقيع القميص الذي كسر به رقم جيرد مولر وكتب عليه رسالة لأسطورة كرة القدم الألمانية، ثم بعث به له.

When Messi broke Gerd Muller's record of most goals in a calendar year in 2012, the Argentine sent a signed shirt to Muller saying "For Gerd Mueller, my respect and admiration, a hug."



Today the jersey is the only Non-Bayern piece of memorabilia at the Allianz Arena museum. 🕊️🌹 pic.twitter.com/8eREzBQWNm — Aadoo Ozzo 🇵🇸 (@Aadozo) August 15, 2021

وكتب ميسي على قميصه: "إلى جيرد مولر، مع كامل إحترامي وتقديري لك".

وفي نفس الوقت أرسل ساندرو روسيل رئيس برشلونة في ذلك الوقت رسالة لنظيره في بايرن ميونخ وكتب: "هذا اعتراف لجيرد مولر على ما فعله من قبل وما كان يمثله، رقمه كان تحديًا لميسي ليحسن من نفسه".

قرر مولر وقتها أن يبعث بالقميص الخاص به لبايرن ميونخ، وقرر النادي البافاري أن يحتفظ به في متحف النادي، ولا يزال هناك حتى يومنا هذا.

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