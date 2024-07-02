بعد رحيله الصادم عن الهلال .. نادٍ مفاجئ ينافس القادسية والأهلي على التعاقد مع سلمان الفرج

النجم المخضرم أنهى رحلته مع الزعيم

انضم نادٍ جديد إلى قائمة الراغبين في التعاقد مع سلمان الفرج نجم وسط الهلال الذي أعلن أمس عن رحيله عن الفريق.

جماهير الهلال السعودي صُدمت مساء أمس بإعلان النادي رحيل القائد عن صفوفه هذا الصيف، ومعه الثنائي متعب المفرج وصالح الشهري، وذلك في إطار تجديد الصفوف بعد قرار تقليص القائمة إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30.

صحيفة الشرق الأوسط كشفت عن وجود عرض ضخم من القادسية للفرج، وتحدثت كذلك عن عرض من المنطقة الغربية لتنحصر الخيارات بين الأهلي والاتحاد.

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صحيفة الرياضية من جانبها أكدت المعلومات بوجود عرض من القادسية وكذلك آخر من الأهلي، لكنها أضافت نادٍ ثالث مفاجئ وهو نيوم الذي سيخوض الموسم القادم في دوري يلو بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية السعودي.

نيوم فاجأ الجميع بسوق انتقالات قوي للغاية حتى الآن، إذ تعاقد مع المدرب بيركليس شاموسكا ومهاجم الاتحاد رومارينيو وأتم الاتفاق مع مدافعه أحمد حجازي ويُطارد ميشايل جناح الهلال.

جدير بالذكر أن الفرج 34 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2008، محققًا 21 لقبًا رسميًا.