بعد النهاية الحزينة مع الهلال .. عرض ضخم ينتظر سلمان الفرج و"الاتحاد والأهلي في الصورة"

إلى أين سيذهب سلمان الفرج بعد الهلال؟..

تلقت جماهير الهلال السعودي، في الساعات القليلة الماضية، "صدمة كبيرة" للغاية؛ بإعلان النادي رحيل القائد سلمان الفرج، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

وإلى جانب الفرج.. أكد الهلال على رحيل قلب الدفاع متعب المفرج والمهاجم صالح الشهري؛ بعد نهاية عقوديهما مع الفريق الأول لكرة القدم، دون التجديد.

وبعد الإعلان الرسمي عن رحيل هذا الثلاثي.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن صراع سعودي مرتقب؛ للحصول على خدمات الفرج، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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الصحيفة أشارت إلى رغبة نادي القادسية، المملوك لشركة "أرامكو"، والعائد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا؛ في التوقيع مع قائد الزعيم الهلالي السابق؛ وذلك من خلال عرض ضخم للغاية.

وأوضحت أن ناديًا من الغربية - لم تكشف عن اسمه -، ينافس في صمت كبير على صفقة سلمان الفرج، وقد يحسم التوقيع مع اللاعب، خلال الساعات القادمة.

وفي المنطقة الغربية؛ يتواجد عملاقا جدة الاتحاد والأهلي، واللذين كثيرًا ما ارتبط اسميهما بالتعاقد مع الفرج؛ وقد تكون الفرصة مواتية أماميهما الآن.

جدير بالذكر أن الفرج 34 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2008، محققًا 21 لقبًا رسميًا.