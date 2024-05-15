بعد ربطه بالسعودية .. ماوريسيو ساري: سمعت الكثير من الهراء!

هل نرى الإيطالي يعمل في الدوري السعودي يومًا ما؟

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كثير من التقارير تحدثت عن رغبة سعودية في ضم ماوريسيو ساري لمدربي دوري روشن حتى وهو على رأس القيادة الفنية للاتسيو الإيطالي، فكيف الحال بعد رحيله رسميًا؟!

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النادي الإيطالي وساري كانا قد انفصلا قبل أقل من شهرين تقريبًا بالفعل بشكل رسمي بعد الهزيمة أمام أودينيزي 2-1 ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وبسؤال صاحب الـ65 عامًا عن مستقبله، علق في تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي سبورتس": "لا أستطيع التحدث عن مستقبلي، لا يزال لدي علاقات مع لاتسيو لم تنته بعد، ومع ذلك سمعت في الأيام الأخيرة الكثير من الهراء".

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وأضاف: "بشكل عام في غضون عامين أو ثلاثة سأعلن اعتزال التدريب، قررت أنني لن أفعل أي شيء بعدها سوى تقديم المساعدة لمن يستحق".

ساري كان قد سُئل قبل أشهر عن إمكانية عمله في الدوري السعودي، ورد ساخرًا وقتها: "هل سأتمكن من التدخين هنا؟!"، ويبدو أن المدرب الإيطالي لا يرحب كثيرًا بفكرة الرحيل عن القارة العجوز نحو الشرق الأوسط.

وكان الإيطالي قد بدأ مهمته مع لاتسيو في عام 2021، وقاده في 137 مباراة، فاز في 65 منها، وتعادل في 30 وخسر 42.

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