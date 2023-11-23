ماوريسيو ساري: الدوري السعودي؟ هل سأتمكن من التدخين هناك؟

تحدث الإيطالي ماوريسيو ساري عن العقبة الوحيدة التي قد تواجهه من حيث الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن ببعض التهكم كعادته.
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وفي حديثه لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، تحدث عن مستقبله قائلًا: "السعودية؟ هل سأتمكن من التدخين هناك؟".
وأضاف: "على الرغم من كل شيء، لا يمكنني الحديث عن أي شيء تم التخطيط له حاليًا، إذا فكرت في المستقبل فأنا أفكر أن أكون مدربًا للاتسيو".
المباراة التالية
وأردف: "أؤمن بالمشروع الذي يؤمن به (كلاوديو) لوتيتو (رئيس لاتسيو).. حتى إذا كان يريد التخطيط من أجل رحيلي في المستقبل أو صناعة نجوم أو أي شيء".
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وكان ساري قد قال في وقت سابق إنه يريد أن تكون تجربته الحالية في لاتسيو هي الأخيرة له، أو بالأحرى أن ما يشغله أكثر من أي شيء هو الاعتزال بين أروقة النادي العاصمي.