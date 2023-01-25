بعد حرمانه من اللعب في قطر .. الدوري الكويتي ينقذ مسيرة عبد الكريم حسن

مونديال قطر 2022 كان قد كتب نهاية مسيرة عبد الكريم حسن مع السد وفي الدوري القطري بشكل عام

بعد شهر تقريبًا من قرار بلاده بحرمانه من اللعب في الدوري القطري لأجل غير مسمى، وجد عبد الكريم حسن؛ ظهير السد والمنتخب القطري، ضالته في الدوري الكويتي.

اتحاد الكرة القطري كان قد قرر إيقاف اللاعب في أواخر ديسمبر الماضي، بعد تسريب محادثة منسوبة له، عبر تطبيق "سناب شات" بينه وبين أحد المشجعين، والتي قلل خلالها من حزن الجماهير على وداع العنابي مبكرًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

واليوم الأربعاء، أعلن نادي الجهراء الكويتي تعاقده مع أفضل لاعب في آسيا 2018 في صفقة انتقال حر.

الجهراء يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكويتي الممتاز برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ست نقاط.

ولم يتوج الفريق الكويتي بطلًا للدوري المحلي إلا مرة واحدة في تاريخه، كانت موسم 1989-1990.