رسميًا .. السد يستبعد عبد الكريم حسن نهائيًا من الفريق

الظهير الأيسر للسد أصبح لاعبًا حرًا

أعلن نادي السد القطري، عن استبعاد عبد الكريم حسن نهائيًا من الفريق، وذلك بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

عبد الكريم حسن شارك مع منتخب قطر في منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث احتل العنابي المركز الرابع في المجموعة الأولى التي كانت تضم منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال.

وكشف السد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يُعلن خلالها عن فسخ التعاقد مع عبد الكريم حسن.

وجاء نص ما نشره السد كالآتي: "تعلن إدارة النادي عن استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعادًا نهائيًا، وذلك نظرًا لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة".

وبعدما تم استبعاد عبد الكريم حسن من صفوف السد، أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية، حيث يستطيع الانتقال لأي فريق آخر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.