بعد تهديدات نيمار .. مدرب البرازيل يوجه رسالة لصاحب واقعة "الفشار"

ماذا قال فرناندو دينيز للمشجع المعتدي على نيمار؟

تفاعل فرناندو دينيز؛ المدير الفني لمنتخب البرازيل، مع توتر علاقة نجمه نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، بجماهير السامبا في الأيام الماضية، موجهًا رسالة غير مباشرة للمعتدي.

قبل أيام، تعادل المنتخب البرازيلي أمام فنزويلا بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ صنع نيمار هدف منتخب بلاده الوحيد.

لكن الأزمة كانت أثناء خروجه من الملعب، إذ قام أحد المشجعين في المدرجات بالاعتداء عليه، ملقيًا علبة فشار، ارتطمت في رأسه، لينفجر اللاعب غضبًا في وجه المشجع.

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وعلى إثر هذا الاعتداء، زعم أحد الصحفيين قيام نيمار بتهديد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعدم المشاركة في مواجهة الغد أمام أوروجواي ضمن التصفيات نفسها، قبل أن يتم احتواء الأزمة.

وحول هذه الواقعة، قال دينيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ESPN": "لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخلى عن نيمار، نظرًا لتعطشه المستمر والرغبة في تقديم الأفضل دائمًا، أمام فنزويلا كان حاسمًا وصنع هدف المباراة، لقد قلتها من قبل وأعيدها الآن نيمار أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة البرازيلية والعالم بشكل عام".

وأضاف: "الشيء الوحيد الجدير بالذكر هي أرقام نيمار، هو يتمتع بكل الجوانب المهمة التي يجب توافرها في المهاجم، هو الأول في الأهداف، التمريرات الحاسمة، المساهمات، المراوغات، التسديدات وغيرها، الأرقام تكفي لشرح سبب وجوده معنا".

يذكر أن كتيبة دينيز تحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، متأخرة بفارق نقطتين عن الأرجنتين؛ صاحبة الصدارة.