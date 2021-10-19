بعد تصفيق جماهير واتفورد .. حارسهم يروي لحظات التجمد أمام إبداع صلاح!

حارس واتفورد يعلق على هدف محمد صلاح الاستثنائي الذي سكن شباكه.

يوم السبت الماضي، وعلى ملعب "فيكارج رود"، سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفًا مذهلًا في مرمى واتفورد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح الذي جاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة، دفع جماهير صاحب الأرض إلى التصفيق الحاد للدولي المصري، حسبما أكدت صحيفة "تيلجراف" الإنجليزية، في حدث نادر على الملاعب الإنجليزية.

لكن على جانب آخر، فإن بن فوستر، حارس مرمى واتفورد، كشف اللحظات المرعبة التي عاشها أثناء مراوغة صلاح لأربعة من زملائه المدافعين، قبل إطلاق تسديدته في المرمى.

ماذا قال فوستر عن هدف صلاح؟

فوستر، وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية حاول فيها شرح ما حدث، قال: "صلاح يملك قدمين سريعتين للغاية".

وأضاف: "يخشى اللاعبون أن تتحرك أقدامهم نحوه ويتفادون إعاقته لأنه قد يطلب ركلة جزاء، لو حاولوا الإمساك به، سيسقط ويكون الأمر انتهى، لذلك هو كابوس مطلق".

وتابع: "لم أره حقًا، أتذكر وجوده ثلاثة أو أربعة لاعبين من حوله، قام بمراوغتهم، ثم استخدم جسد أحدهم لحجب رؤيتي للكرة، ووضعها في الزاوية، لقد كان جيدًا جدًا".

وأضاف فوستر: "هناك أوقات يحصل فيها على الكرة، وهو ما يقلقك كحارس مرمى، يمكنه فعل أي شيء، يراوغ للداخل أو للخارج، يستخدم كتفه لحماية نفسه، حركته لا تصدق".

وأكمل: "وكذلك معدل عمله، هذا هو أكثر ما أحبه، إنه مستعد للركض دائمًا، ومستعد جدًا للعمل، إنها ميزة نادرة في اللاعبين، وذلك إلى جانب كل ما يملكه من صفات أخرى".

وأردف: "كحارس تفكر، يا إلهي، لا تدعه يسدد، رونالدو على سبيل المثال، إذا كان على مسافة قريبة من المرمى، يمكنه التسديد في أي مكان".

وقال فوستر في ختام حديثه: "بالنظر إلى ما يقوم به صلاح، وما رأيته عن كثب وبشكل شخصي ضد ليفربول، لن أختلف مع تقييم كلوب بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي".

A goal that 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐬 to be seen from every angle 💫🤩@MoSalah’s display of individual brilliance, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/eg2hyPWBHA

— Liverpool FC (@LFC) October 17, 2021

فوستر يحصل على قميص صلاح!

بعد المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة، كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن فوستر طلب الحصول على قميص صلاح.

وتحدث فوستر مع صلاح لوقت قصير بعد انتهاء المباراة، وعلى ما يبدو قد كان لطلب قميص الدولي المصري حسبما أشارت الصحيفة الإنجليزية.

واعتاد بن فوستر في السنوات الأخيرة الحصول على قمصان منافسيه، كما جرت العادة بين اللاعبين، لكن الحارس الإنجليزي يقوم ببيع القمصان لأغراض خيرية.

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