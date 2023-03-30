بعد تصريحات رئيس الاتحاد .. قرار صادم من أنخيل دي ماريا!

دي ماريا يصدم نادي الاتحاد بخصوص مستقبله مع يوفنتوس

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خرج أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بتصريحات، يؤكد خلالها على أن هدف ناديه التعاقد مع لاعبين على وزن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي وأكثر، ليصدمه الأخير بقرار مفاجئ.

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الحائلي لم ينف ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن مفاوضات ناديه مع دي ماريا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد على أن التركيز حاليًا على بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين. "طالع التفاصيل"

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن دي ماريا أعطى الضوء الأخضر لفكرة الاستمرار مع يوفنتوس لموسم آخر، وأنه على استعداد للتوقيع على عقد جديد مع الفريق الإيطالي.

رغبة دي ماريا صاحب الـ35 عامًا هي الاستمرار مع يوفنتوس لمدة عام آخر، حتى لو لن يشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم دي ماريا تجديد عقده مع يوفنتوس بنهاية أبريل المقبل، وذلك بعد أن يتم عقد اجتماعًا بينه وبين مسؤولي النادي الإيطالي.

Shahid