الاتحاد يضم أنخيل دي ماريا؟ تصريح مثير من أنمار الحائلي

رئيس الاتحاد يكشف موقفه من صفقات الصيف

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رد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لأول مرة، على فكرة تفاوض ناديه مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن الاتحاد يستهدف التعاقد مع دي ماريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

وقال الحائلي خلال برنامج "أكشن مع وليد": "تركيزنا الآن منصب فقط على بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأي شيء آخر سيكون بعد نهاية الموسم".

وأضاف: "لا يوجد شك بأن الاتحاد سيكون هدفه التدعيم على نفس وزن دي ماريا وأكثر من ذلك، والموسم المقبل سيكون متاحًا لكل فريق ضم 8 لاعبين محترفين، وقد يكون هناك قرارات أخرى من اتحاد الكرة، ستحتاج إلى آلية أخرى للتعامل مع ملف الصفقات".

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين حاليًا برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مطارده النصر، كما أن الفريق صعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه الهلال.

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