بعد "تزكية" لؤي ناظر .. أول رسالة من أنمار الحائلي إلى إدارة الاتحاد الجديدة

رسالة أنمار الحائلي بعد انتخابات الاتحاد..

وجّه أنمار الحائلي، الرئيس السابق لشركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، رسالة إلى مجلس الإدارة الجديد، بقيادة لؤي ناظر.

الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، قامت مساء اليوم الخميس، بـ"تزكية" ناظر رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، خلفًا للحائلي.

وفي هذا السياق.. قال الحائلي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "الآن.. أنا واحد من مشجعي نادي الاتحاد؛ حيث عدت إلى المدرج من جديد".

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وشدد الرئيس السابق للعميد الاتحادي، على أن هدفه الأول هو نجاح إدارة لؤي ناظر، وتحقيقها أحلام وأهداف جماهير هذا الكيان الكبير.

وأعلن أنمار الحائلي، عن وقوفه ودعمه الكامل لـ"ناظر ومجلسه"، مؤكدًا على أن هذه هي بيئة الاتحاد؛ حيث تقوم مجالس الإدارات بـ"التعاقب"، في أجواءٍ رائعة.

جدير بالذكر أن الحائلي، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للتتويج بثنائية "دوري روشن وكأس السوبر السعودي" في 2022-2023؛ إلا أن النتائج تدهورت بشكل مرعب، في الموسم الرياضي الماضي؛ وسط تحميله المسؤولية من الجماهير.