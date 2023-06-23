بعد تأهل الهلال رسميًا.. كيف يشارك النصر والاتحاد في كأس العالم للأندية 2025؟

فرصة واضحة أمام النصر والاتحاد للمشاركة في مونديال الأندية 2025 وأخرى غامضة.

حجز الهلال مقعده رسميًا، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"، والتي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة.

"فيفا" أعلن إقامة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات؛ من بينهم 4 ممثلين عن آسيا.

وبالفعل.. تم التعرف على أول مقعدين عن قارة آسيا، في هذه النسخة المرتقبة من مونديال الأندية؛ وهما: "الهلال وأوراوا رد ديموندز الياباني".

الهلال يشارك في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ باعتباره بطلًا لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021، بينما أوروا حجز مقعده كحامل للقب عام 2022.

إذًا.. هل من الممكن أن تشارك أندية سعودية أخرى خاصة النصر والاتحاد في المونديال؟!

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وضع آلية للمشاركين من كل قارة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث أكد على أن حاملي لقب دوري الأبطال في الفترة من 2021 إلى 2024؛ هم من سيمثلون آسيا، في المونديال.

الأزمة هُنا.. أن قارة آسيا، ستشهد 3 نسخ فقط وليس أربعة، في الفترة من 2021 إلى 2024، باعتبار تغيير نظام بطولة دوري الأبطال؛ لتقام بنظام المواسم وليس العام الميلادي.

نسخة 2022 امتدت إلى شهر مايو من العام الحالي؛ مع إلغاء نسخة 2023، وتحويلها إلى نظام الموسم الرياضي؛ لتبدأ من أغسطس القادم، وتنتهي في شهر مايو من عام 2024.

وبناء على ذلك؛ فإن بطل النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي تشهد مشاركة النصر والاتحاد، سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية 2025؛ وهو ما يمنح فرصة للعالمي وقلعة العميد، للتنافس بقوة على اللقب.

أما الممثل الرابع عن القارة؛ سيكون للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حرية اختياره؛ سواء كان وصيف إحدى النسخ الثلاث، أو عن طريق تصنيف الأندية، أو من خلال الترشيح، وقد يتم اختيار أيضًا حامل لقب 2024-2025 بشكل استثنائي؛ حيث سيتضح هذا الأمر، خلال الأيام القادمة.

السعودية ستنظم النسختين القادمتين من مونديال الأندية، قبل أن يتغير نظام البطولة؛ لتضم 32 فريقًا "12 منهم من قارة أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و4 من كل من آسيا وإفريقيا والكونكاكاف، بجانب فريق من أوقيانوسيا وآخر من البلد المستضيف".

يُشار إلى أن الأهلي المصري والاتحاد السعودي، سيُمثلان العرب في النسخة القادمة من مونديال الأندية، والتي ستنظم في السعودية، نهاية العام الجاري أو بداية القادم.