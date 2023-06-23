رسميًا | فيفا يُعلن البلد المستضيف لكأس العالم للأندية 2025

الهلال والأهلي والوداد ضمنوا تواجدهم في النسخة الموسعة من مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا اليوم منح شرف تنظيم كأس العالم للأندية 2025 للولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستضم 32 فريقَا لأول مرة.

السعودية ستنظم النسختين القادمتين من مونديال الأندية قبل أن يتغير نظام البطولة لتضم 32 فريقًا 12 منهم من قارة أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و4 من كل من آسيا وإفريقيا والكونكاكاف، بجانب فريق من أوقيانوسيا وآخر من البلد المستضيف.

وضمنت أندية الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي تمثيل العرب في تلك النسخة، فيما تأهل من أوروبا ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

الموقع الرسمي لفيفا أوضح أن مجلس فيفا اختار أمريكا لاستضافة الحدث المنتظر في يونيو 2025، وقد علق الرئيس جياني إنفانتينو قائلًا حسبما نقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "ستكون بطولة كأس العالم للأندية 2025 ذروة أحداث نخبة أندية كرة القدم المحترفة، وبتوفر البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل، تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المضيف المثالي لهذه البطولة العالمية في حلتها الجديدة".

وأضاف "بعد تأكد تأهل بعض أفضل الأندية في العالم، سيأتي المشجعون في غضون عامين من كل قارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مدججين بشغف اللعبة وحماسها ليشهدوا هذا الإنجاز المميز الذي سيساهم في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق".

يُشار إلى أن الأهلي المصري والاتحاد السعودي سيُمثلان العرب في النسخة القادمة من مونديال الأندية والتي ستنظم في السعودية نهاية العام الجاري أو بداية القادم.