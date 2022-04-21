بعد برائته في قضيته ضد النصر .. أول رد فعل من حمد الله

أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا، يؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية، ببرائة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، في قضيته مع الرئيس التنفيذي للنصر الذي طلب بسجنه.

ما هي قصة قضية المدير التنفيذي للنصر وحمد الله؟

أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر، كان قد رفع قضية ضد حمد الله، يتهمه فيها بالسب والقذف، بعد ما حدث بينهما خلال إحدى مباريات العالمي.

الإعلامي هتان النجار كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن قرار محكمة الاستئناف بشأن قضية حمد الله والغامدي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية، وينتصر الحكم القضائي من جديد للاعب عبد الرزاق حمد الله في قضيته مع الرئيس التنفيذي، الذي يطالب بسجنه، وبالتالي أصبح الحكم نهائي، مبروك للكابتن عبد الرزاق".

محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية وينتصر الحكم القضائي من جديد للاعب عبدالرزاق حمدالله في قضيته مع الرئيس التنفيذي الذي يطالب بسجنه وبالتالي اصبح الحكم نهائي مبروك للكابتن عبدالرزاق. — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) April 21, 2022

ما هو رد فعل حمد الله بعد قرار برائته؟

وعبر حمد الله عن سعادته بقرار محكمة الاستئناف، والتي قامت بتأييد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية، وقامت بتبرئته من قضية السب والقذف تجاه الغامدي.

المهاجم المغربي قام بتوجيه الشكر عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات" إلى القضاء السعودي، بعد اتخاذ قرارًا ببرائته من قضية السب والقذف.

وجاء نص ما كتبه حمد الله كالآتي: "كل الشكر للقضاء السعودي على أحكامه العادلة والمنصفة".

🟡 مهاجم #الاتحاد (( عبدالرزاق حمدالله )) عبر حسابه الشخصي في السناب شات 👇 pic.twitter.com/PZpf42pzi4 — علاء سعيد (@alaa_saeed88) April 21, 2022

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