بعد تهديدات النصر.. نايف هزازي يعتذر عن "تصريحاته المهينة"

نايف هزازي يتراجع عن تصريحاته ضد النصر

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لم يصمد نايف هزازي لاعب نادي النصر السابق أمام تهديدات العالمي، بعدما خرج بتصريحات يتجاوز فيها في حقه، مما تسبب في الغضب ضده.

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هزازي خرج بتصريحات سابقة، يؤكد فيها ندمه على التوقيع لنادي النصر، لأنه لم يستلم راتبه لمدة 8 أشهر، رغم أنه قال بأن التواجد كاحتياطي في صفوف العالمي أفضل من اللعب أساسي بأي فريق!". "اقرأ التفاصيل"

وكشف الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تقديم نايف هزازي اعتذاره الرسمي لنادي النصر وجماهيره، بعد الإساءات والتجاوزات التي قام بها بحق النادي.

وجاء نص تغريدة العنزي كالآتي: "اللاعب نايف هزازي يقدم اعتذاره الرسمي لنادي النصر وجماهيره، بعد الإساءات والتجاوزات التي وردت بحق نادي النصر من اللاعب، وذلك بعد الشكوى الرسمية التي وصلت للاعب".

يذكر أن هزازي كان لاعبًا في صفوف الشباب، قبل أن ينتقل إلى النصر عام 2018 في صفقة انتقال قياسية وقتها، حيث بلغت 52 مليون ريال سعودي.

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