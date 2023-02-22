فيديو | رغم أنه الأغلى في التاريخ .. نايف هزازي يندم على توقيعه للنصر

نايف هزازي يفاجئ الجميع بتصريح ناري

رغم مرور 8 سنوات على توقيعه لنادي النصر، إلا أن نايف هزازي خرج بتصريحات أكد خلالها على ندمه بعد التوقيع إلى النادي الأصفر، ليُثير الجدل.

هزازي كان لاعبًا في صفوف الشباب، قبل التوقيع لنادي النصر عام 2015 في أكبر وأغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية للاعب سعودي، قدرت بمبلغ 52 مليون ريال سعودي.

وقال نايف خلال تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة دبي الرياضية: "أكثر قرار ندمت عليه هو التوقع لنادي النصر، لأنني لم أتسلم راتبي لمدة 8 أشهر، بعد مشاركتي مع الفريق".

وأضاف: "واكتشفت بعد ذلك أن نادي النصر لم يدفع لي إيجار السكن الخاص بي خلال تلك الفترة، ونعم قلت إنني ألعب في النصر كاحتياطي ولا أساسي بأي فريق آخر، لأنني كنت تحت الضغط، وهو ما أجبرني على قول هذا الكلام".

واختتم هزازي تصريحاته قائلًا: "لو كان الدعم الموجود حاليًا من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل موجود على وقتنا، لكننا محميون ولنا قوة، كما هو الآن".