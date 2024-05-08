بعد أنباء غيابه أمام الأخدود .. كريستيانو رونالدو يفاجئ جماهير النصر!

كانت هناك شكوك حول غياب رونالدو أمام الأخدود

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ترددت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول احتمالية غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن المشاركة في مباراة فريقه ضد الأخدود.

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ويحل النصر ضيفًا على الأخدود مساء غدٍ الخميس، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وبعد أن ترددت الأخبار عن غياب رونالدو، شهدت بعثة النصر المتوجهة إلى نجران لمواجهة الأخدود، تواجد النجم كريستيانو رفقة زملائه.

وشارك قبلها رونالدو في المران الجماعي للعالمي بصورة طبيعية، لينفي عمليًا أنباء معاناته من أي إصابة، مؤكدًا جاهزيته لاستكمال المشوار مع النصر.

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ويُريد النصر تأجيل تتويج الهلال ببطولة دوري روشن بشكل رسمي، بالفوز على نادي الأخدود، حيث أن التعادل فقط سيمنح اللقب للزعيم.

ويحتاج الهلال لنقطة واحدة فقط من أجل حسم لقب الدوري، أو تعادل النصر أمام الأخدود في مباراة الغد.

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