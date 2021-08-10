بعد انهيار مفاوضات التجديد.. موريبا يواصل العناد مع برشلونة

إيلاش موريبا يواصل عناده مع إدارة برشلونة التي ترغب في بيعه خلال الصيف الحالي.

يواصل لاعب الوسط الشاب إيلاش موريبا عناده مع نادي برشلونة الإسباني، منذ قررت إدارة "البلوجرانا" إسقاطه من الفريق الأول وإعادته للتدريب مع فريق الشباب بعد عدم التوصل لاتفاق على تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.

ويستمر موريبا، 18 عامًا، في تلقي عروض عديدة خلال الفترة الماضية، لكن يبدو أن لاعب الوسط يريد قضاء الموسم الأخير له في برشلونة مهما كان الأمر.

ما هي الأندية المهتمة بالحصول على موريبا؟

شبكة "espn" الرياضية أكدت أن لايبزيج الألماني يعد على رأس المهتمين بالحصول على خدمات موريبا، حيث أراد بالفعل التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أبدت رغبتها في التعاقد مع موريبا، لكن دون الكشف عن هويتها.

وتخصص لايبزيج في المواسم الأخيرة في المراهنة على المواهب الشابة ذات المستقبل الرائع وإطلاق مسيرتها، مثلما فعل مع داني أولمو أو دايو أوباميكانو.

لماذا يواصل موريبا عناده مع برشلونة؟

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة يرى أن موريبا يفكر في الرحيل بالمجان في نهاية الموسم الجديد، حتى إذا اضطر لعدم خوض أي مباراة حتى يونيو 2022.

ويرغب برشلونة من جهته في بيع موريبا لأي من الأندية المهتمة بخدماته، حتى يجني أي مبالغ مالية تعينه على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها مؤخرًا.

ورغم رغبة موريبا في اللعب بشكل مستمر لتطوير مستواه، إلا أنه يفضل الانتظار لأشهر قليلة للحصول على مكافأة توقيع العقد مع ناديه الجديد أيًا كان، وهو ما يرى أنه سيعوضه عن معاناة الانتظار.

ومن الواضح أن إيلاش موريبا لا يقضي وقتًا ممتعًا بعد تأكد عدم استمراره مع برشلونة، لكنه لا يرى الانتظار حتى يونيو المقبل سيئ، وأنه سيملك مستقبله بالشروط التي يريدها.

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