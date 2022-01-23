بعد أنباء أراوخو .. هدنة بين ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة هما أكبر المتنافسين في كرة القدم الإسبانية، ويخافان من بعضهما كثيرًا، لكن في العديد من القضايا فإن الاحترام هو السائد بين الناديين.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وجوان لابورتا رئيس برشلونة، يعملان جنبًا إلى جنب في العديد من القضايا، مثل "السوبر ليج" والمعركة ضد رابطة الدوري الإسباني.

ريال مدريد وبرشلونة يقومنا بقياس الخطوات والتفكير في المنافس قبل تنفيذ بعض القرارات الرياضية، والتي يمكن أن تعرض النادي الآخر للخطر.

ما هو أحدث اتفاق بين ريال مدريد وبرشلونة؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن الأشهر الأخيرة شهدت محادثات عديدة بين بيريز ولابورتا، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى المعارك التي يخوضها الناديان.

لكن تلك المحادثات بالإضافة إلى الحديث عن القضايا المطروحة، شهدت رسم بعض الخطوط لاتفاق شفهي غير مكتوب حول احترام الناديين لبعضهما في مواقف معينة للاعبي الفريقين الحاليين.

الاتفاق المبرم، والذي تم المصادقة عليه بمصافحة بين بيريز ولابورتا، ينص على عدم التواصل مع أي لاعب يسري عقده مع الفريق الآخر، وعدم التسبب في زيادة قيمة تجديد العقود باستخدام الفريق الآخر.

لكن، إذا أنهى اللاعب عقده مع ناديه، فإن الأمر يكون مختلفًا، حيث تلعب القوة الاقتصادية والإغراء لكل لاعب، وهو ما يسري أيضًا على لاعبي الأكاديمية في الناديين.

هل حاول ريال مدريد ضم أراوخو؟

وقبل مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في العاصمة السعودية، الرياض، ظهر اهتمام مفترض من ريال مدريد بالتعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

لابورتا واجه بيريز بذلك الأمر، وسأله عن تحرك ريال مدريد لضم الأوروجوياني، لكن رئيس النادي الملكي أنكر الأمر بشكل كامل.

ما هي صراعات سوق الانتقالات الحالية بين ريال مدريد وبرشلونة؟

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن الاحترام والوضع الشاعري بين الناديين مختلف تمامًا عندما يتعلق الأمر بالصفقات الجديدة.

وهناك حاليًا معركتان مفتوحتان بين ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات، إحداهما دموية بشكل كبير.

المعركة الأولى تتمثل في صراع التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، حيث يعد لابورتا مهووسًا بفكرة التعاقد مع المهاجم الشاب ومنعه من ارتداء قميص ريال مدريد.

وفي هذه الحالة، قد يصل لابورتا إلى الحد الأقصى، وفعل أي شيء ممكن يمنع هالاند من الانتقال إلى ريال مدريد

الحالة الأخرى هي لصبي يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو إندريك فيليبي وهو مهاجم برازيلي يلعب في نادي بالميراس، ويمكن أن يكون ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول في كأس العالم للأندية.

إندريك فيليبي يقدم أداء استثنائيًا، وقد أظهر أن صعوده للعب مع النخبة مجرد مسألة أيام، وهو بالفعل محور صراع بين عدد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها بالطبع ريال مدريد وبرشلونة.

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