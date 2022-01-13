بيريز يستعد لضرب برشلونة.. صفقة "مجانية" من قلب كامب نو تلوح في الأفق!

وضع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أحدث أهدافه في سوق الانتقالات، إذ يسعى إلى التعاقد مع مدافع ونجم برشلونة رونالد أراوخو.

ولا يزال عقد أراوخو مع برشلونة ممتدًا حتى صيف 2023، ويأمل بيريز أن تفشل مفاوضات التجديد الجارية بين اللاعب وناديه للانقضاض عليه.

صحيفة سبورت ونقلًا عن برنامج "Sin Concesiones" قالت أن بيريز مُعجب للغاية بما يقدمه أراوخو ويعتبره سيكون تدعيمًا مميزًا لدفاعات ريال مدريد.

اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أراوخو ليس جديد، فالنادي الملكي بقيادة بيريز حاول ضم اللاعب عندما برز في أوروجواي، لكن برشلونة خطفه بنجاح حينها.

الآن تتجدد الآمال بالنظر إلى وضع أراوخو، وباعتبار أن هناك فرصة للتعاقد معه مجانًا في 2023، أو مساومة برشلونة على العام المتبقي في عقده بالصيف المقبل.

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ريال مدريد يبحث في اللحظة الراهنة عن التعاقد مع قلب دفاع، والاتجاه دومًا نحو صفقات مجانية تريح النادي اقتصاديًا على شاكلة دافيد ألابا في الصيف الماضي.

وفتح برشلونة بالفعل خط المفاوضات مع أراوخو في الآونة الأخيرة، لكن حتى الآن لا اتفاق بين الطرفين.

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت إلى رغبة أراوخو في البقاء مع برشلونة مع اشتراطه تقاضي راتب يشعر من خلاله بـ"تقدير" النادي الكتالوني له.

وبشكل عام، حظيّ أراوخو البالغ من العمر 22 عامًا باهتمام أندية إنجليزية كثيرة منذ انطلاقته الناجحة مع برشلونة في العامين الأخيرين.

من الناحية العملية يبدو من الصعب أن يتفاوض ريال مدريد مع اللاعب دون علم برشلونة أو يضغط من بعيد، خصوصًا وأن العلاقة بين بيريز ورئيس البرسا، جوان لابورتا، جيدة للغاية حاليًا.

يذكر أن اللاعب الدولي الأوروجوياني وصل إلى برشلونة في 2018 من بوسطن ريفر نظير قرابة 5 ملايين يورو، ومنذ 2019 وشق طريقه مع الفريق الأول للبرسا بعد التألق مع فريق الرديف.