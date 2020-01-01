بعد الهيدوس.. نجوم الدوري القطري يتسابقون لتخفيض رواتبهم

مبادرة رائعة من نجوم الدوري القطري

قام حسن الهيدوس نجم نادي السد القطري ، أمس، التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة في مواجهة فيروس كورونا في قطر.

فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى لتوقف الأنشطة الرياضية نهائيًا خوفًا على حياة الجميع.

وبعد حسن الهيدوس، أعلن عبدالعزيز حاتم لاعب الريان القطري، عن تخفيض راتبه للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

وقال حاتم: "نظرًأ للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، أعلن بمبادرة شخصية مني عن تخفيض الراتب الشهري الذي أتقاضاه".

وأضاف: "قيامي بذلك نابع من شعوري بالمسؤولية أمام متطلبات الوضع الراهن وتقديري للمسؤولين والقائمين على الرياضة، كما أتمنى أن تزول هذه الجائحة ويعود النشاط الرياضي في مختلف دول العالم".

ومن بعده، جاء دور عبدالكريم حسن نجم السد، بتخفيض راتبه في ظل الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقال عبدالكريم عبر حسابه على موقع "تويتر": "في ظل الظروف التي يمر فيها الوطن في مواجهة وباء كورونا، أعلن انضمامي إلى بقية زملائي بالتنازل عن جزء من راتبي للمساعدة على مواجهة التحديات التي تمر بها الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص التي تأثرت كثيرًا بالتوقف الإجباري للنشاط خلال الفترة الحالية".

اقرأ أيضًا - الهلال يطلب 5 أسابيع قبل عودة منافسات الدوري السعودي

وينتشر فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة بين البلاد بشكل سريع مما أدى لتوقف النشاطات في جميع أنحاء العالم.