الهلال يطلب 5 أسابيع قبل عودة منافسات الدوري السعودي

يأتي هذا التخطيط تحسبًا لحالة استكمال الموسم الرياضي

بدأت إدارة نادي الهلال التخطيط للفترة المُقبلة، وبالتحديد مع عودة النشاط الرياضي، حتى يكون الفريق جاهزًا لخوض المباريات.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن إدارة الزعيم عقدت اجتماعًا مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريقها الأول لكرة القدم، عبر تقنية الفيديو لمناقشة الخطة المقترحة لإعداد الفريق.

ويأتي هذا التخطيط تحسبًا لحالة استكمال الموسم الرياضي، وإقرار عودة التدريبات الجماعية في يونيو المقبل.

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وأكدت الصحيفة أن نتيجة الاجتماع استقرت على إجراء معسكر داخلي لا تقل مدته عن خمسة أسابيع، تتخلله مباريات تجريبية قبل عودة المباريات الرسمية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة حرصًا على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يتوجد حاليًا في الرياض برفقة جهازه المساعد في وذلك منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.