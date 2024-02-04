بعد القفز من السفينة .. جوردي كرويف يُريد خلافة تشافي في برشلونة

نجل الأسطورة الهولندية يحلم بقيادة البلوجرانا كمدرب

مازال الحديث عن المدرب الذي سيخلف الإسباني تشافي هيرنانديز في تدريب برشلونة مستمرًا، ليدخل جوردي كرويف ضمن قائمة المرشحين لتدريب البلوجرانا.

وكان كرويف قد أعلن عن رحيله من منصبه كمدير رياضي لنادي برشلونة، وذلك خلال مايو 2023.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن كرويف يُريد العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى، رغم تلقيه عروضًا سعودية ومن توتنهام الإنجليزي، لشغل منصب المدير الرياضي، ولكنه رفضها جميعًا.

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وأضافت الصحيفة أن حلم جوردي كرويف الكبير سيظل هو تدريب برشلونة، على الرغم من أن هذا الأمر يعد من الخيال، في ظل عدم وجود رغبة داخل النادي لتعيين، بالإضافة إلى علاقة الصداقة القوية بينه وبين تشافي.

وكان المدير الرياضي لبرشلونة قد تولى تدريب مكابي تل أبيب وتشونجكينج دانجداي ليفان وشنتشن الصيني، بالإضافة إلى تدريب منتخب الإكوادور.