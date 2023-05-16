قفز من السفينة الغارقة؟ برشلونة يعلن رحيل جوردي كرويف

أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي رحيل المدير الرياضي لفريق كرة القدم، جوردي كرويف، نجل الأسطورة الهولندي يوهان كرويف أحد أعظم من حملوا ألوان النادي.

وفي بيان لبرشلونة، قال: "لن يجدد المدير الرياضي لنادي برشلونة جوردي كرويف عقده في نهاية الموسم الحالي بسبب رغبته في خوض مسارات احترافية جديدة، وأعلن قراره صباح اليوم الثلاثاء للرئيس جوان لابورتا في اجتماع مؤثر أوضح فيه أنه بعد عامين في منصبه، سيتركه لمواجهة تحديات جديدة".

وقال كرويف إنه ملتزم بمساعدة النادي في انتقاله نحو هيكل تنفيذي جديد، وسيقدم دعمه الكامل لإغلاق العمليات الأكثر أهمية في سوق الانتقالات الصيفية.

كما أعرب عن خالص شكره للرئيس على ثقته وإتاحة الفرصة له للمجيء إلى نادي برشلونة قبل عامين.

بحلول الثلاثين من يونيو المقبل، سيكون قد رحل كل من المدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني، والمدير الرياضي لفريق كرة القدم جوردي كرويف، مع تحديات أكبر لبرشلونة في الميركاتو.