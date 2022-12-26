بعد الجناح الملكي .. النصر يحجز الكشف الطبي لرونالدو

يبدو أن حلم الجمهور السعودي اقترب للغاية

لم يعد يتبقى الكثير على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا للخطوات التي يخطوها مسؤولو العالمي خلال هذه الفترة.

قبل أيام، برنامج "أكشن مع وليد" كشف عن حجز جناح ملكي في أحد فنادق الرياض، ملمحًا لإتمام صفقة الدون.

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Shahid

واليوم يظهر تأكيد جديد، فبحسب تصريحات مصدر مسؤول في النصر لموقع "CBS Sports" فإن النادي السعودي بالفعل قام بحجز موعد الكشف الطبي للنجم البرتغالي، دون الكشف عن الموعد بالتحديد.

وأوضح الموقع أن الطرفين اتفقا على كافة التفاصيل، إذ سيتحصل اللاعب على 75 مليون دولار سنويًا، لكن يتبقى فقط الإجراءات الشكلية، في ظل انتظار الموافقة النهائية من كريستيانو.

يذكر أن رونالدو لاعب حر حاليًا، في ظل فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر الماضي، بعد دخوله في مشكلات مع مسؤولي النادي والجهاز الفني وبعض اللاعبين.