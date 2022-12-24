رونالدو أم لاعب آخر .. حجز جناح ملكي في فندق بالرياض لمدة 6 أشهر!

هل سيكون رونالدو هو من سيسكن في هذا الجناح؟

Shahid

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن أن هناك حجز جناح ملكي في فندق بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تمهيدًا لقدوم أحد نجوم كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي النصر أصبح قاب قوسين أو أدني، من إتمام التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن: "هناك حجز فندقي (جناح ملكي) لمدة 6 أشهر في أحد الفنادق بالرياض لأحد النجوم".

ولم يذكر الفراج أي شيء يخص هذا النجم، ولكنه ذكر في برنامجه أيضًا: "الصفقة التاريخية يبدو أنها اقتربت، انتقال رونالدو إلى النصر إضافة للدوري".

وانتشرت أخبار تفيد بأن نادي النصر قدم لرونالدو عرضًا مغريًا، وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف.

Shahid