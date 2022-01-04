بعد التشكيك في خططه .. توخيل يحسم مستقبل لوكاكو مع تشيلسي

من المنتظر أن يعود البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الجلسة التي عقدها من الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز".

ويبدو أن توخيل قد يعيد لوكاكو إلى فريقه عندما يستضيف تشيلسي نظيره توتنهام يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وذلك بعد أيام من تصريحات البلجيكي المثيرة للجدل.

لوكاكو خرج في تصريحات صحفية مؤكدًا عدم رضاه عن الحياة في "ستامفورد بريدج"، بالإضافة إلى التذمر من خطط توخيل التكتيكية.

وقرر توخيل بعد تلك التصريحات استبعاد لوكاكو بالكامل من مواجهة ليفربول يوم الأحد في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ما هي نتيجة الجلسة؟

وحسب صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية، فإن المحادثات التي أجراها لوكاكو ووكيل أعماله مع توخيل يوم الإثنين كانت مثمرة، وهناك رغبة من جميع الأطراف في تجاوز الأزمة.

وحسب الصحيفة الإنجليزية فإن مارينا جرانوفسكايا والمديرة التنفيذية في تشيلسي، شاركت في مساعدة لوكاكو وتوخيل على تنقية الأجواء بينهما.

توخيل حصل على دعم كامل من إدارة تشيلسي ولاعبي الفريق عندما قرر استبعاد لوكاكو ضد ليفربول.

ما هو المتوقع من لوكاكو؟

وعلى صعيد متصل، تأمل مصادر مقربة من لوكاكو أن يقدم البلجيكي اعتذارًا علنيًا عن تصريحاته التي أضرت بالفريق.

شعر مشجعو تشيلسي بالغضب بعد أن شكك لوكاكو في أسلوب توخيل، وقال إنه يأمل في العودة يومًا ما إلى إنتر الإيطالي، وذلك في مقابلة غير مصرح بها مع "سكاي إيطاليا".

ولا توجد نية لدى لوكاكو حاليًا في مغادرة تشيلسي، لكن توخيل لم يكن معجبًا بتصريحات البلجيكي الدولي.

توخيل أكد أن لم يشعر بأن الهجوم شخصي، لكن من المعتقد أن الألماني غير سعيد لأن لوكاكو سمح بظهور شكوك حول التزامه مع تشيلسي قبل مباراة كبيرة ضد ليفربول.

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