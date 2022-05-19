بعد التسريبات .. التحقيق مع بيكيه وروبياليس في قضية فساد

قرر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا فتح تحقيق مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة ورئيس شركة "كوزموس".

التحقيق يأتي في ظل التسريبات التي خرجت مؤخرًا بشأن مفاوضات وكيفية إغلاق عقد إطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

ماذا حدث؟

نشرت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية في أبريل الماضي بعض التسجيلات الصوتية بين روبياليس وبيكيه، تم الكشف خلالها عن اتفاق بين الاتحاد الإسباني وشركة "كوزموس" لتغيير شكل كأس السوبر الإسباني، وإقامتها في السعودية من أجل تحقيق المزيد من الدخل.

وخلال هذه العملية، حصلت الشركة التي يرأسها بيكيه على 24 مليون يورو كعمولة عن توسطه بين الاتحاد الإسباني والطرف السعودي.

وبعد تسريب التسجيلات، قدم كل من روبياليس وبيكيه توضيحات لكيفية سير المفاوضات الخاصة بكأس السوبر الإسباني، وأصروا على عدم وجود تضارب في المصالح أو تحركات غير قانونية لإقامة البطولة في السعودية.

وحسب شبكة "ser" الإسبانية، فإن التوضيحات التي قدمها الثنائي لم تقنع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، وبناء على ذلك تقرر فتح تحقيق في القضية بالتفصيل.

ما هو رد الاتحاد الإسباني؟

وبعد قرار مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد بفتح تحقيق ضد لويس روبياليس وجيرارد بيكيه، أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا للكشف عن نيته في المساعدة في التحقيقات.

وجاء في البيان: "بعد الأحداث الأخيرة، وبالنظر إلى آخر المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام، من أجل الشفافية ومن أجل التعاون مع العدالة، مثل الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمام مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، وهو متاح لتسهيل التوثيق الذي تحتاجه أو توضيح أي جانب مطلوب".

وأضاف: "يتمسك الاتحاد بموقفه فيما يتعلق بشرعية جميع تحركاته، في مواجهة الاتهامات الموجهة في حملة تشهير غير مسبوقة ضد رئيس الاتحاد وفريقه".

واختتم: "الاتحاد تعاون وسيتعاون مع كل الهيئات التي تطلب معلومات لإثبات أن جميع الاتهامات تستجيب لقصة إجبارية لإرباك الرأي العام ومحاولة القضاء على رئيس الاتحاد".

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